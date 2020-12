Vincitore XFactor 2020, trionfa Casadilego: la 17enne ha stregato il pubblico (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ieri sera, 10 Dicembre 2020, è andata in onda su Sky la finale di XFactor 2020. Uno spettacolo in musica che ha completamente stregato il pubblico da casa. Il Vincitore di XFactor 2020 è Casadilego. La cantante, del team Under Donne di Hell Raton, ha vinto il duello con i rocker Little Pieces of Marmelade, secondi a sorpresa davanti al trapper Blind e a N.A.I.P. Una puntata decisamente piena di emozioni non solo per la vittoria della 17enne. Lo storico conduttore del programma ha fatto un annuncio sconvolgente. Dopo un’edizione difficile a causa della pandemia, Alessandro Cattelan ha deciso di lasciare la conduzione del talent show di Sky dopo ben 10 edizioni. Leggi anche –> X Factor 2020, Mika ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ieri sera, 10 Dicembre, è andata in onda su Sky la finale di. Uno spettacolo in musica che ha completamenteilda casa. Ildi. La cantante, del team Under Donne di Hell Raton, ha vinto il duello con i rocker Little Pieces of Marmelade, secondi a sorpresa davanti al trapper Blind e a N.A.I.P. Una puntata decisamente piena di emozioni non solo per la vittoria della. Lo storico conduttore del programma ha fatto un annuncio sconvolgente. Dopo un’edizione difficile a causa della pandemia, Alessandro Cattelan ha deciso di lasciare la conduzione del talent show di Sky dopo ben 10 edizioni. Leggi anche –> X Factor, Mika ...

