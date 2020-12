Vincenzo De Luca: "Natale e Capodanno quest'anno non esistono" (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Dobbiamo avere la forza di resistere oggi alle spinte demagogiche, dicendo ai nostri concittadini che quest’anno Natale e Capodanno non esistono”. A dirlo è il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nella sua consueta conferenza stampa su Facebook. “Siano giorni di raccoglimento familiare e religioso, ma non delle feste normali, altrimenti andiamo al disastro”, sottolinea il governatore. “Dobbiamo sapere”, ammonisce De Luca, “che in queste due settimane noi ci giochiamo il futuro del nostro Paese. Decidiamo cioè nell’arco di una decina di giorni, a seconda delle decisioni che prendiamo, se ci sarà un’ecatombe a gennaio oppure no”. “Mi auguro”, aggiunge il governatore, “che sia chiaro il problema che è ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Dobbiamo avere la forza di resistere oggi alle spinte demagogiche, dicendo ai nostri concittadini chenon”. A dirlo è il presidente della Regione Campania,De, nella sua consueta conferenza stampa su Facebook. “Siano giorni di raccoglimento familiare e religioso, ma non delle feste normali, altrimenti andiamo al disastro”, sottolinea il governatore. “Dobbiamo sapere”, ammonisce De, “che ine due settimane noi ci giochiamo il futuro del nostro Paese. Decidiamo cioè nell’arco di una decina di giorni, a seconda delle decisioni che prendiamo, se ci sarà un’ecatombe a gennaio oppure no”. “Mi auguro”, aggiunge il governatore, “che sia chiaro il problema che è ...

