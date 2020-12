Un riassunto di Wired Trends 2021

(Di venerdì 11 dicembre 2020)è il progetto diItalia in collaborazione con Ipsos che dal 30 novembre al 3 dicembre 2020 ha raccontato i trend dell’innovazione che caratterizzeranno il prossimo anno: un assaggio del futuro attraverso una serie di incontri digitali che ha registrato oltre 2,1 milioni di views totali dal 30 novembre al 9 dicembre.ha raggiunto un ottimo risultato anche sui social network, con un totale di quasi 2 milioni di impression e oltre un milione di reach. Il 2020 ci ha sorpreso con una pandemia che ha scosso il mondo.Italia ha provato quindi a immaginare quali saranno le tendenze del prossimo anno, con una serie di appuntamenti dedicati a tanti diversi temi: lavoro, finance, media, sostenibilità, wellbeing e digital ...

Lor_Cristofaro : RT @VincenzoTiani: #PanettaTechNews Ho scritto per Wired Italia un riassunto con le principali novità di questo #DataGovernanceAct della Co… - ferrazza : RT @wireditalia: Ecco il riassunto della prima giornata di #WiredTrends. - wireditalia : Ecco il riassunto della prima giornata di #WiredTrends. - tanzmax : @paoloangeloRF @LyStyles @marian_leo95 qui un riassunto della situazione al 2016 di #unionicivili e… -

Ultime Notizie dalla rete : riassunto Wired

Wired.it

Un riassunto dei sei appuntamenti dedicati alle visioni sul prossimo anno, tra digital transformation, sostenibilità, finance, lavoro, wellbeing e media Wired Trends 2021 è il progetto di Wired Italia ...Secondo il numero uno di AstraZeneca la validità del vaccino contro il coronavirus non è in discussione, ma per essere sicuri che il dosaggio alternativo scoperto “per caso” sia più efficace serve un ...