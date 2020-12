Traffico Roma del 11-12-2020 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 11 dicembre 2020) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare circolazione sostenuta in rallentata tra l’autostrada-fiumicino a via Tuscolana mentre interna gli spostamenti sono maggiormente concentrati tra Cassia e Prenestina nell’ultima ora piùsul percorso Urbano dellaTeramo in particolare tra via Filippo Fiorentini alla tangenziale est prove dal Gra nessun cambiamento di rilievo su via del Foro Italico circolazione sempre concentrata tra Corso di Francia via Salaria verso San Giovanni proseguendo sulla stessa direzione in tangenziale estMaggiore tra via dei Monti Tiburtini e le bivio A24 prudenza su via Nomentana in particolare sulla complanare tra via nibby via Carlo Fea verso Piazza Sempione a causa della chiusura in ...