Sul clima patto Ue sui target 2030. Stavolta la Polonia non la spunta (Di venerdì 11 dicembre 2020) La discussione più accanita di questo ultimo Consiglio europeo del 2020 non si snoda sul recovery fund - argomento che viene assorbito in meno mezz'ora dal compromesso raggiunto da Angela Merkel con Polonia e Ungheria - bensì sul clima. E, indovinate un po', anche su questo è l'est Europa che dà battaglia. In particolar modo, il premier polacco Mateusz Morawiecki tiene i colleghi europei a discutere per tutta la notte tra giovedì e venerdì. Oltre 10 ore di dibattito, nessuno che torni in hotel a dormire. Tutto perché il governo di Varsavia chiede più soldi per raggiungere l'obiettivo climatico di riduzione delle emissioni nocive del 55 per cento entro il 2030. Alla fine però Morawiecki non la spunta. Il premier del Pis, partito del nazionalista polacco Jaroslaw Kaczynski, è costretto a ritirare il ...

