Sonia Lorenzini | la verità su quanto accaduto con Damante e Giulia De Lellis

Leggi su altranotizia

(Di venerdì 11 dicembre 2020), non tutti sanno cosa è successo davvero nella vicenda che vede coinvoltiDeed Andrea: cosa è successo davvero conDeè un personaggio destinato a far discutere. Infatti, anche nella casa del Grande Fratello Vip in cui entrerà a breve, non si può credere passi inosservata. Tempo fa ha partecipato a Uomini e Donne da corteggiatrice, poi è andata via e la produzione l’ha richiamata per farla accomodare sul trono. E’ lì che l’abbiamo vista per la prima volta in televisione. E, dobbiamo dire, non sono mancate polemiche sulla splendida ragazza che ha partecipato al programma di Maria De Filippi. Ma ...