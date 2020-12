Sergio Mattarella | Non arrendersi ai danni sociali della pandemia

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 11 dicembre 2020) “Serietà, sacrifici, unità” per contrastare ladi coronavirus, ma anche “cominciare a costruire” il dopo. Questo il messaggio chelascia alla XI edizionecerimonia di conferimento del Premio Nazionale per l’Innovazione “Premio dei Premi” 2020, istituito presso Fondazione COTEC. “La lotta al virus richiederà a tutti noi, ancora, serietà, sacrifici, unità ma anche grazie alle risorse morali e materiali che siamo riusciti a mobilitare possiamo, e dobbiamo, guardare al dopo. Cominciare a costruirlo” sottolinea il capo dello Stato, secondo cui “le priorità sono cambiate, per ciascuno di noi, per le famiglie, per le imprese, per gli Stati. Abbiamo riscoperto appieno il grande valoreresilienza,precauzione,solidarietà, ...