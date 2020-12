Recovery: Pd, 'stupore per clamore, no governance in manovra deciso 6 dicembre' (Di venerdì 11 dicembre 2020) Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Il tema della governance del Recovery plan non è mai entrato nella discussione di maggioranza sulla manovra, un caso del tutto inesistente perché il Partito Democratico, in accordo con il Governo, ha chiesto esplicitamente di evitare di inserire con un emendamento dell'esecutivo alla legge di bilancio la governance”. Lo spiega la deputata Marianna Madia, membro della commissione Bilancio della Camera e della segreteria del Pd. “Sulla governance del Recovery fund il Partito Democratico è stato chiaro prima di tutti – aggiunge l'esponente dem - e nessuno ha mai voluto emendamenti governativi nella legge di bilancio. Nella speranza di rasserenare gli animi vorrei segnalare che domenica 6 dicembre (le date sono importanti) si è svolta una ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Il tema delladelplan non è mai entrato nella discussione di maggioranza sulla, un caso del tutto inesistente perché il Partito Democratico, in accordo con il Governo, ha chiesto esplicitamente di evitare di inserire con un emendamento dell'esecutivo alla legge di bilancio la”. Lo spiega la deputata Marianna Madia, membro della commissione Bilancio della Camera e della segreteria del Pd. “Sulladelfund il Partito Democratico è stato chiaro prima di tutti – aggiunge l'esponente dem - e nessuno ha mai voluto emendamenti governativi nella legge di bilancio. Nella speranza di rasserenare gli animi vorrei segnalare che domenica 6(le date sono importanti) si è svolta una ...

DaniPitarresi : RT @LaFionda2020: SE 17 MILIARDI VI SEMBRANO POCHI (PER RIBELLARVI) Dal Recovery Fund 17 mld per la 'parità di genere'. Tanto lo stupore, e… - Cristian_FF_79 : RT @LaFionda2020: SE 17 MILIARDI VI SEMBRANO POCHI (PER RIBELLARVI) Dal Recovery Fund 17 mld per la 'parità di genere'. Tanto lo stupore, e… - EmmeAA : RT @LaFionda2020: SE 17 MILIARDI VI SEMBRANO POCHI (PER RIBELLARVI) Dal Recovery Fund 17 mld per la 'parità di genere'. Tanto lo stupore, e… - LaFionda2020 : SE 17 MILIARDI VI SEMBRANO POCHI (PER RIBELLARVI) Dal Recovery Fund 17 mld per la 'parità di genere'. Tanto lo stup… -

Recovery Plan: anestesisti a Speranza, 9 mld somma minima

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - "Abbiamo appreso con enorme stupore che nel Recovery Plan sarebbero destinati alla sanità soltanto 9 miliardi, ossia una percentuale minima rispetto alla cifra totale. Sarebbe ...

