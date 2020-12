Milan, Ibrahimovic si allena ancora a parte. Difficile vederlo in campo con il Parma (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il Milan con ogni probabilità farà ancora a meno di Zlatan Ibrahimovic, che dovrebbe saltare anche la gara con il Parma di domenica. Lo svedese, uscito infortunato dalla gara con il Napoli, ancora non ha recuperato dal problema muscolare, anche se sta meglio ed è pronto a tornare presto, magari dalla gara del turno infrasettimanale del 16 dicembre con il Genoa. Pioli conosce l’importanza del giocatore, sa che gli impegni del Milan da qui a Natale sono tanti e quindi sfrutterà Ibra al meglio. Lo svedese si sta allenando ancora a parte anche se a buoni ritmi. Foto: Twitter uff. Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ilcon ogni probabilità faràa meno di Zlatan, che dovrebbe saltare anche la gara con ildi domenica. Lo svedese, uscito infortunato dalla gara con il Napoli,non ha recuperato dal problema muscolare, anche se sta meglio ed è pronto a tornare presto, magari dalla gara del turno infrasettimanale del 16 dicembre con il Genoa. Pioli conosce l’importanza del giocatore, sa che gli impegni delda qui a Natale sono tanti e quindi sfrutterà Ibra al meglio. Lo svedese si standoanche se a buoni ritmi. Foto: Twitter uff.L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

AntoVitiello : #Leao oggi allenamento personalizzato e ultima parte in gruppo con la squadra. #Bennacer e #Ibrahimovic ancora indi… - SkySport : 'Quando sei a questo livello, o mangi o ti mangiano' IBRA, CONVERSAZIONE CON MASSIMO AMBROSINI #SkySport… - AntoVitiello : Le vittorie che pesano di più nel corso di un campionato. #Pioli a Sky: 'Queste sono le gare più difficili, prima v… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MILAN - Ibrahimovic ancora a parte: col Parma non ci sarà - napolimagazine : MILAN - Ibrahimovic ancora a parte: col Parma non ci sarà -