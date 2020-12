Mattarella: nazionalismi non rallentino Recovery fund (Di venerdì 11 dicembre 2020) Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella intervenendo alla premiazione del Premio nazionale per l'Innovazione Premio dei Premi 2020, istituito presso la Fondazione COTEC Leggi su firenzepost (Di venerdì 11 dicembre 2020) Lo ha detto il presidente Sergiointervenendo alla premiazione del Premio nazionale per l'Innovazione Premio dei Premi 2020, istituito presso la Fondazione COTEC

Corriere : Mattarella e il virus: «Servono ancora serietà e sacrifici» - Agenzia_Ansa : #Mattarella: 'Grandi opportunità, nazionalismi non ritardino il #Recovery' @Quirinale #ANSA - Pino__Merola : Covid, Mattarella: “Servono serietà e unità, i nazionalismi non ritardino il Recovery” - Gazzettino : Mattarella: «Ancora sacrifici e unità per la lotta al virus. I nazionalismi non ritardino il Recovery» - FirenzePost : Mattarella: nazionalismi non rallentino Recovery fund -