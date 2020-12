Mattarella | “I giovani siano i beneficiari e i protagonisti del post-Covid”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 dicembre 2020) “La ripartenza non potrà fare a meno del talento didella stagione delCovid“. Così il presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della cerimonia di conferimento del Premio Nazionale per l’Innovazione ‘Premio dei Premi’ 2020. “Università e scuola hanno sofferto per il confinamento necessitato dal propagarsi dell’epidemia – ha continuato -. Eppure la comunità nazionale si è resa conto, come mai avvenuto prima, del loro immenso valore sociale per la formazione dei ragazzi e per la crescita complessiva della comunità. È una sfida per il Recovery plan”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.