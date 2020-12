"Ma guarda che rinc***". Elisabetta Gregoraci? Un Malgioglio brutale: lezione (indimenticabile) a Pretelli (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ancora una volta Cristiano Malgioglio si rivela il vero leader nella casa del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Un oracolo. Così, torna a parlare di Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. All'ex velino di Striscia la notizia, che nella casa non ha nascosto di aver perso la testa per l'ex moglie di Flavio Briatore, dice: “Tu sapevi della sua storia con Briatore. Come mai ti sei innamorato? Non sapevi nemmeno se aveva una relazione fuori con un altro. Non pensi che abbia giocato molto? Ti fa piacere che ti ricorderanno per la sbandata per Elisabetta Gregoraci? Oppure vorresti esserlo per la tua personalità?”. Malgy, che resterà nella casa fino a Capodanno, non ha perso una puntata del GfVip. Per questo motivo ha deciso di riavvolgere il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ancora una volta Cristianosi rivela il vero leader nella casa del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Un oracolo. Così, torna a parlare di Pierpaoloed. All'ex velino di Striscia la notizia, che nella casa non ha nascosto di aver perso la testa per l'ex moglie di Flavio Briatore, dice: “Tu sapevi della sua storia con Briatore. Come mai ti sei innamorato? Non sapevi nemmeno se aveva una relazione fuori con un altro. Non pensi che abbia giocato molto? Ti fa piacere che ti ricorderanno per la sbandata per? Oppure vorresti esserlo per la tua personalità?”. Malgy, che resterà nella casa fino a Capodanno, non ha perso una puntata del GfVip. Per questo motivo ha deciso di riavvolgere il ...

