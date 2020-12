Lite in diretta tra la conduttrice e Vittoria Schisano: "Tutto questo mi disturba" - (Di venerdì 11 dicembre 2020) Novella Toloni Ospite di "Oggi è un altro giorno" l'attrice, ex protagonista di Ballando con le stelle, ha avuto da ridire sul taglio dell'intervista dato dalla conduttrice Serena Bortone e le due sono finite a litigare in diretta Sono volati stracci nella puntata pomeridiana di Oggi è un altro giorno tra Serena Bortone e l'ospite Vittoria Schisano. L'attrice transgender non ha gradito una clip mandata in onda dagli autori e non ha nascosto il suo disappunto, innescando una vera e propria Lite con la conduttrice. Vittoria Schisano è stata una delle protagoniste dell'ultima edizione di Ballando con le stelle. L'attrice, nel cast della soap di Rai Tre Un posto al sole, ha sfiorato la finalissima insieme al maestro Marco De Angelis, ma è ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 11 dicembre 2020) Novella Toloni Ospite di "Oggi è un altro giorno" l'attrice, ex protagonista di Ballando con le stelle, ha avuto da ridire sul taglio dell'intervista dato dallaSerena Bortone e le due sono finite a litigare inSono volati stracci nella puntata pomeridiana di Oggi è un altro giorno tra Serena Bortone e l'ospite. L'attrice transgender non ha gradito una clip mandata in onda dagli autori e non ha nascosto il suo disappunto, innescando una vera e propriacon laè stata una delle protagoniste dell'ultima edizione di Ballando con le stelle. L'attrice, nel cast della soap di Rai Tre Un posto al sole, ha sfiorato la finalissima insieme al maestro Marco De Angelis, ma è ...

