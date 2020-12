Libero: Conte ha detto all’Inter che è disposto a lasciare, ma l’Inter non vuole buttare soldi (Di venerdì 11 dicembre 2020) Abbiamo scritto del vertice svoltosi ad Appiano ieri, tra Conte e la dirigenza dell’Inter, di cui racconta stamattina il Corriere dello Sport. Un vertice “costruttivo” lo ha definito il quotidiano sportivo, al termine del quale è stata ribadita la volontà della società di continuare il cammino con Antonio Conte. Libero, però, dà qualche altra informazione in merito. Pare che Conte abbia detto chiaramente, ai vertici nerazzurri, di essere disposto ad andar via. Ma che l’Inter ha detto no, perché un addio costerebbe troppo. “Va in scena una sorta di lunga riunione dove le parti provano a capire quale sia la situazione. Da una parte la dirigenza e Giuseppe Marotta, dall’altra Antonio Conte che, pare, a un certo punto si ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 11 dicembre 2020) Abbiamo scritto del vertice svoltosi ad Appiano ieri, trae la dirigenza del, di cui racconta stamattina il Corriere dello Sport. Un vertice “costruttivo” lo ha definito il quotidiano sportivo, al termine del quale è stata ribadita la volontà della società di continuare il cammino con Antonio, però, dà qualche altra informazione in merito. Pare cheabbiachiaramente, ai vertici nerazzurri, di esseread andar via. Ma chehano, perché un addio costerebbe troppo. “Va in scena una sorta di lunga riunione dove le parti provano a capire quale sia la situazione. Da una parte la dirigenza e Giuseppe Marotta, dall’altra Antonioche, pare, a un certo punto si ...

matteosalvinimi : Grazie a Conte e Lamorgese sbarchi triplicati in un anno, complimenti! Per gli italiani il drone, per i clandestini… - napolista : Libero: #Conte ha detto all’#Inter che è disposto a lasciare, ma l’Inter non vuole buttare soldi Nel vertice della… - Libero_official : Per #Travaglio è vietato criticare #Conte se ci sono 'quasi 900 morti. #Renzi un irresponsabile'. Un controverso in… - SumaLoredana : @Libero_official Ovviamente nessuno farà nulla. Herr Conte è il novello Fuhrer - alburnico : SALVINI MELONI FONTANA ZAIA TOTI CIRIO BONOMI-CONFINDUSTRIA GIORNALI LIBERO IL GIORNALE LA VERITÀ IL TEMPO DA VERI… -

Ultime Notizie dalla rete : Libero Conte Ferruccio De Bortoli contro Giuseppe Conte: "Perché ci ha traditi". Nero su bianco, lo scandalo che travolge il premier LiberoQuotidiano.it Spostamenti tra comuni, il governo potrebbe fare marcia indietro per Natale

Da Palazzo Chigi è trapelato che il governo sta rivalutando le misure sugli spostamenti tra comuni previste per i giorni di festa.

Spostamento tra Comuni a Natale e Capodanno, il Governo pronto ad allentare il divieto

L'orientamento del premier Conte: la modifica nella conversione del decreto in Parlamento. La contrarietà di Speranza: mantenere la linea della massima prudenza. La contrarietà di Speranza: mantenere ...

Da Palazzo Chigi è trapelato che il governo sta rivalutando le misure sugli spostamenti tra comuni previste per i giorni di festa.L'orientamento del premier Conte: la modifica nella conversione del decreto in Parlamento. La contrarietà di Speranza: mantenere la linea della massima prudenza. La contrarietà di Speranza: mantenere ...