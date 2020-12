GF Vip | marito Orlando | “Non sentirti in colpa per i figli”

Leggi su solodonna

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Al settimanale “Nuovo” Simone Gianlorenzi, ildi Stefania, rassicura la donna che nella Casa del GF Vip aveva pianto parlando dei figli mai avuti. Una dimostrazione d’amore importante… Ha pianto, si è disperata per lui, per il suo Simone. Stefanianon si è data pace per quello che non è riuscita a dare a suo, al suo amore. Ma fuori dalla Casa del Grande Articolo completo: dal blog SoloDonna