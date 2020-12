Effetto Covid -7% sulle emissioni di C02 | rischio boomerang di A Cianciullo

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 11 dicembre 2020) (di Antonio) Ledi CO2 nel 2020 sono diminuite del 7%. In un contesto diverso da quello in cui stiamo vivendo, sarebbe una buona notizia la stima resa pubblica oggi dal Global Carbon Project (GCP), un consorzio internazionale formato da 86 ricercatori che puntualmente consegna a dicembre le sue stime sul bilancio annuale dell’anidride carbonica. Ma la causa è ovvia: la drastica diminuzione delle attività produttive e della mobilità causata dalla pandemia. La ragione di questo beneficio è dunque amara. E i vantaggi ottenuti ancora insufficienti perché, calcola sempre il Global Carbon Project, in ogni caso nel 2020 altri 34 miliardi di tonnellate di CO2 di origine fossile si sono andati ad accumulare in atmosfera. Dove la concentrazione di anidride carbonica ha superato le 410 parti per milione (erano 280 all’inizio della ...