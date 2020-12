De Luca: «Natale e Capodanno quest’anno non esistono». E dice «no» alla mobilità fra Comuni – Il video (Di venerdì 11 dicembre 2020) La Campania «chiede provvedimenti più rigorosi, è contraria al rilassamento, all’apertura della mobilità, a tutte le manfrine a cui stiamo assistendo, Comuni piccoli, Comuni grandi, cosa dobbiamo fare a Natale». Il governatore Vincenzo De Luca, in diretta su Facebook per il punto sull’epidemia di Coronavirus, ha detto: Dobbiamo avere la forza di resistere oggi a tutte le demagogie, dobbiamo avere il coraggio di dire che quest’anno Natale e Capodanno non esistono, altrimenti andiamo al disastro. Un pranzo di Natale con 20 parenti mette a rischio la tranquillità dei nostri cari, quindi limitiamoci ad avere incontri solo con i familiari conviventi. Il tuo browser non supporta il tag iframe Poi si è ... Leggi su open.online (Di venerdì 11 dicembre 2020) La Campania «chiede provvedimenti più rigorosi, è contraria al rilassamento, all’apertura della, a tutte le manfrine a cui stiamo assistendo,piccoli,grandi, cosa dobbiamo fare a». Il governatore Vincenzo De, in diretta su Facebook per il punto sull’epidemia di Coronavirus, ha detto: Dobbiamo avere la forza di resistere oggi a tutte le demagogie, dobbiamo avere il coraggio di dire chenon, altrimenti andiamo al disastro. Un pranzo dicon 20 parenti mette a rischio la tranquillità dei nostri cari, quindi limitiamoci ad avere incontri solo con i familiari conviventi. Il tuo browser non supporta il tag iframe Poi si è ...

