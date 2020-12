Covid-19 | nel Sannio incidenza tra più alte d’Italia | confusione tra i dati | occorre chiarezza

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – La situazione epidemiologica in provincia di Benevento è tutt’altro che rosea. Al momento ilregistra una delle percentuali didel virus (NUMERO DI CASI OGNI 100MILA ABITANTI) più. In provincia di Benevento si registrano 49 positivi ogni centomila abitanti. In Campania il dato delle altre province è di 22 per Caserta, 11 per Avellino, 18 per Salerno e 26 per Napoli. Non solo il triste primato di essere la provincia in Campania con la più altama, come si diceva all’inizio, anche sul piano nazionale Benevento si trova ai primi posti di questa triste classifica. Peggio delsolo le province venete e friulane. Di seguito un grafico riassuntivo: Fissiamo un primo dato: negli ormai noti criteri elaborati ...