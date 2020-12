Con i Huawei P50 anche il primo tablet con HarmonyOS nel 2021 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Dal 16 dicembre prenderà forma la beta mobile di HarmonyOS, con tutti gli strumenti che consentiranno agli sviluppatori di pubblicare applicazoni per il nuovo ecosistema. Il primo smartwatch equipaggiato con il sistema operativo proprietaria arriverà nel 2021, come pure il tablet, che, come riportato da ‘Huawei Central‘, dovrebbe debuttare insieme alla gamma dei Huawei P50 nel Q1 del prossimo anno, ed eseguire proprio HarmonyOS (seppur soprannominato ‘Pad OS’). Il dispositivo dovrebbe anche essere provvisto di uno schermo OLED da 12.9 pollici senza fori e con una frequenza di refresh rate a 120Hz. Le cornici saranno sottili ed il corpo in metallo, per un feeling di alto livello. Di recente è stato detto che la serie dei Huawei P50 ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 11 dicembre 2020) Dal 16 dicembre prenderà forma la beta mobile di, con tutti gli strumenti che consentiranno agli sviluppatori di pubblicare applicazoni per il nuovo ecosistema. Ilsmartwatch equipaggiato con il sistema operativo proprietaria arriverà nel, come pure il, che, come riportato da ‘Central‘, dovrebbe debuttare insieme alla gamma deiP50 nel Q1 del prossimo anno, ed eseguire proprio(seppur soprannominato ‘Pad OS’). Il dispositivo dovrebbeessere provvisto di uno schermo OLED da 12.9 pollici senza fori e con una frequenza di refresh rate a 120Hz. Le cornici saranno sottili ed il corpo in metallo, per un feeling di alto livello. Di recente è stato detto che la serie deiP50 ...

repubblica : Protesta contro Pechino per gli uiguri, il calciatore francese Griezmann sospende contratto con Huawei [dalla nostr… - codeghino10 : RT @RaiSport: #Griezmann interrompe il rapporto con #Huawei L'azienda cinese accusata di sorvegliare la minoranza musulmana uigura ?? https… - RaiSport : #Griezmann interrompe il rapporto con #Huawei L'azienda cinese accusata di sorvegliare la minoranza musulmana uigu… - HolocronSrl : #Dell e #Hpe in cima alla top five dei vendor per fatturato, ma con quote di mercato in contrazione. #Huawei, in qu… - LukeScuba : RT @affari_politici: Il calciatore francese del Barcellona Antoine Griezmann ha chiuso i rapporti con Huawei dopo la notizia che Huawei avr… -

Ultime Notizie dalla rete : Con Huawei Protesta per gli uiguri, Griezmann sospende il contratto con Huawei AGI - Agenzia Italia Offerte di Natale su Amazon: gli sconti della Huawei Week

E' arrivata la Huawei Week: tantissimi prodotti del brand in offerta tra smartwatch, smartphone, tablet e PC durante le Offerte di Natale di Amazon ...

Fastweb lancia la sua offerta per il Bonus 500€: ecco la Fastweb Casa Voucher

Dopo che operatori come Vodafone, TIM e WindTre hanno lanciato la loro offerta dedicata al bonus PC e Internet, ora arriva anche Fastweb con la sua offerta ...

E' arrivata la Huawei Week: tantissimi prodotti del brand in offerta tra smartwatch, smartphone, tablet e PC durante le Offerte di Natale di Amazon ...Dopo che operatori come Vodafone, TIM e WindTre hanno lanciato la loro offerta dedicata al bonus PC e Internet, ora arriva anche Fastweb con la sua offerta ...