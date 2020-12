Barcellona, è tutti contro tutti: sette calciatori chiedono la cessione di Messi (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nel 2020 il Barcellona due partite non potrà dimenticare facilmente: quella contro il Bayern Monaco in Champions League giocata ad agosto e finita 8-2 per i campioni d'Europa tedeschi e quella contro la Juventus dello scorsa martedì chiusa con una batosta interna per 3-0, sconfitta che ha pregiudicato il primo posto nel girone. Sotto accusa c'è il tecnico Ronald Koeman che finora non ha saputo dare alla squadra una sua identità con il 4-2-3-1, ma, da quanto trapela da Barcellona, anche Leo Messi ha più detrattori che amici nello spogliatoio. Contestata la sua supponenza e la poca voglia di correre ma anche la sua mancanza di personalità in un momento in cui sono i calciatori carismatici a dover tirare fuori la squadra dalle secche.caption id="attachment 1049871" align="alignnone" ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nel 2020 ildue partite non potrà dimenticare facilmente: quellail Bayern Monaco in Champions League giocata ad agosto e finita 8-2 per i campioni d'Europa tedeschi e quellala Juventus dello scorsa martedì chiusa con una batosta interna per 3-0, sconfitta che ha pregiudicato il primo posto nel girone. Sotto accusa c'è il tecnico Ronald Koeman che finora non ha saputo dare alla squadra una sua identità con il 4-2-3-1, ma, da quanto trapela da, anche Leoha più detrattori che amici nello spogliatoio. Contestata la sua supponenza e la poca voglia di correre ma anche la sua mancanza di personalità in un momento in cui sono icarismatici a dover tirare fuori la squadra dalle secche.caption id="attachment 1049871" align="alignnone" ...

