Amici 20, Riccardo travisa le parole di Lorella e lei non ci sta: duro rimprovero (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il ballerino ha travisato un discorso che gli ha fatto la Cuccarini e l'insegnante non ci sta, così ha deciso di intervenire davanti a tutti gli allievi in casetta L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il ballerino hato un discorso che gli ha fatto la Cuccarini e l'insegnante non ci sta, così ha deciso di intervenire davanti a tutti gli allievi in casetta L'articolo proviene da Gossip e Tv.

tuttopuntotv : Siete d’accordo con Lorella? Tommaso è molto bravo! #Amici20 #amici2020 - gvccinjh : Raga dobbiamo ricordarci che purtroppo ad amici come ogni anno ci sono figli e figliastri; Evandro=poco umile; Ricc… - fioridizuccaa : quella mezza pippa di Riccardo ha perso una sfida però se lo sono tenuto. Va beh ormai non ho più parole per commen… - 1D_hug__ : Riccardo io ho una sola frase per esprimere il tui percorso ad amici fino ad ora: 'ANCHE MENO' #Amici2020 - LaStampa : Il Comune di Dolceacqua ha consegnato due targhe alla star del tennis Jannik Sinner e all’allenatore Riccardo Piatt… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Riccardo Nella quinta puntata di "Amici" in sfida Letizia e Riccardo - Foto Tgcom24 TGCOM Lorella Cuccarini sbotta ad Amici con Riccardo: “Manca l’approccio maturo”

Riccardo Guarnaccia fa infuriare Lorella Cuccarini ad Amici 20: cos'è successo Un aspetto che caratterizza la nuova insegnante di danza di Amici Lorella ...

UOMINI E DONNE oggi, 11 dicembre: Roberta ha dubbi su Riccardo e Michele

Ultimo appuntamento di questa settimana per Uomini e Donne, con la continuazione della registrazione di venerdì 27 novembre che è stata trasmessa in parte in data odierna (11 dicembre). Il primo argom ...

Riccardo Guarnaccia fa infuriare Lorella Cuccarini ad Amici 20: cos'è successo Un aspetto che caratterizza la nuova insegnante di danza di Amici Lorella ...Ultimo appuntamento di questa settimana per Uomini e Donne, con la continuazione della registrazione di venerdì 27 novembre che è stata trasmessa in parte in data odierna (11 dicembre). Il primo argom ...