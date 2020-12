X Factor 2020, Finale/ Diretta e vincitore: Negramaro e Madame ospiti (Di giovedì 10 dicembre 2020) X Factor 2020, Finale live show: Diretta, vincitore e ospiti 10 dicembre. Chi trionferà tra Blind, Casadilego, N.A.I.P. e i Little Pieces of Marmelade. Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 10 dicembre 2020) Xlive show:10 dicembre. Chi trionferà tra Blind, Casadilego, N.A.I.P. e i Little Pieces of Marmelade.

OpelItalia : #OpelMokka-e affianca #OpelCorsa-e per accompagnare @mikasounds, Brand Ambassador #Opel, Emma, Hell Raton, Manuel A… - sportli26181512 : E' tempo di finale: la guida all'ultimo appuntamento con X Factor 2020: Quattro in corsa per la vittoria: Blind, Ca… - LaStampa : Stasera la finale del talent show di Sky, il giurato-produttore e la sua concorrente sfidano quelli di Manuel Agnel… - ACLAYsuper : RT @OpelItalia: #OpelMokka-e affianca #OpelCorsa-e per accompagnare @mikasounds, Brand Ambassador #Opel, Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e… - ACLAYsuper : RT @UnDueTreBlog: #XF2020 – X Factor 14 – Finale del 10/12/2020 – In diretta su Sky Uno HD. -