Tregua dal Maltempo rimandata Forti perturbazioni dall’Oceano Atlantico

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Dicembre, a differenza di altri anni, non sta marcando visita. Le condizioni meteo climatiche sono cambiate fin dai primi giorni del mese, anzi a dir la verità sono cambiate già a fine novembre. Un cambiamento che, vuoi o non vuoi, sono riconducibili alle complesse dinamiche atmosferiche: da un lato il Vortice Polare, incredibilmente forte, dall’altro lato una troposfera che non ne vuole sapere di farsi imporre decisioni dall’alto. Il risultato? E’ sotto gli occhi di tutti:. Nuovo peggioramento dopo metà dicembreche è tutt’ora sostenuto da quell’ampia depressione polare, prima collocata sull’Europa occidentale, ora in lento spostamento verso sudest. E’ vero, sta perdendo un po’ di mordente ma riuscirà a condizionare il nostro tempo per tutta la settimana. Altre, sempre provenienti da ovest, ...