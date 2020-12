Spostamenti tra Comuni a Natale Il premier Conte valuta un’apertura

francescoseghez : Leggo ora degli spostamenti vietati tra comuni (magari di 1.000 abitanti e confinanti) ma consentiti nello stesso c… - TgLa7 : #Conte apre riflessione su spostamenti tra Comuni a Natale. Si valuta estensione possibilità di spostarsi - MediasetTgcom24 : Dpcm Natale, Conte apre riflessione su spostamenti tra Comuni #dpcmnatale - mgulivo7 : Ecco come funziona e cosa si rischia negli spostamenti tra una Regione e un Comune - la Repubblica - Vincenz47055492 : Se accettano gli spostamenti tra comuni, posso andare da Napoli a Benevento? #congiuntifuoricomune #congiunti -

Ultime Notizie dalla rete : Spostamenti tra

Roma, 10 (Adnkronos) – Sull’ipotesi di rivedere la norma che vieta gli spostamenti anche tra piccoli Comuni a Natale, Santo Stefano e Capodanno, il premier Giuseppe Conte, a quanto apprende l’Adnkrono ...Saranno in tutto 48 le corse in più delle Frecce dal 17 al 21 dicembre per agevolare la mobilità delle persone prima delle festività natalizie. Tra queste corse straordinarie sono incluse le estension ...