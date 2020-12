Sampdoria, Keita Balde prosegue col lavoro di recupero. In gruppo Gabbiadini e Tonelli (Di giovedì 10 dicembre 2020) Come riporta la nota ufficiale del club, a Bogliasco la Sampdoria continua la fase di avvicinamento alla trasferta di Napoli. Dopo una prima fase di attivazione a secco sul campo 2 del “Mugnaini”, Claudio Ranieri e il suo staff tecnico hanno diretto una seduta caratterizzata da circuito tecnico e partite a tema. Keita Balde prosegue il protocollo di recupero agonistico sul campo. Manolo Gabbiadini e Lorenzo Tonelli hanno svolto il riscaldamento con i compagni, per poi dedicarsi ad allenamenti specifici; individuale in palestra invece per Nik Prelec. Soltanto terapie infine per Bartosz Bereszynski. Domani, venerdì, ancora una seduta mattutina. Foto: Stemma Sampdoria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 10 dicembre 2020) Come riporta la nota ufficiale del club, a Bogliasco lacontinua la fase di avvicinamento alla trasferta di Napoli. Dopo una prima fase di attivazione a secco sul campo 2 del “Mugnaini”, Claudio Ranieri e il suo staff tecnico hanno diretto una seduta caratterizzata da circuito tecnico e partite a tema.il protocollo diagonistico sul campo. Manoloe Lorenzohanno svolto il riscaldamento con i compagni, per poi dedicarsi ad allenamenti specifici; individuale in palestra invece per Nik Prelec. Soltanto terapie infine per Bartosz Bereszynski. Domani, venerdì, ancora una seduta mattutina. Foto: StemmaL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

