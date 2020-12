Profumatori d’ambiente e candele | con il Covid è boom di fragranze effetto relax

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Poiché il 2020 ha messo in stand by la nostra vita sociale pre pandemia, molte di noi si sono rivolte a prodotti aka escamotage di sopravvivenza umorale. Per far fare l’upgrade allo stato d’animo dal lockdown in poi, fondamentali si sono rivelati i profumatori d’ambiente sotto forma di candele, spray, bastoncini e diffusori (anche bluetooth), come evidenzia anche il New York Times che ha segnalato il boom delle home fragrance: «Le candele sono indicative dei tempi attuali, si ispirano all’aria aperta e ai luoghi incontaminati che si sognano negli ultimi mesi e i diffusori sono divenuti sistemi intelligenti che purificano l’aria degli ambienti chiusi». Intanto in Rete schizzano le vendite dei profumi per la casa tanto che, come riporta Vogue America, il rivenditore online internazionale per fashion victim Net-a-Porter ha registrato un aumento del 130% su base annua da metà marzo. Sempre più le griffe, infatti, che sfruttano l’influenza benefica dell’olfatto sull’umore e sulla memoria.