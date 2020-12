Pau dei Negrita si riscopre pittore e inventa il Pauhaus (Di giovedì 10 dicembre 2020) Pau, cantante e frontman dei Negrita, ci stupisce rendendo pubblica la sua attitudine al disegno e all’arte. Il lungo periodo di arresti domiciliari in cui ci hanno imprigionato, cancellando ogni possibilità di svolgere le nostre attività, è stato deleterio e massacrante per chi fa musica (e per chi lavora nel mondo della musica). Dopo un fermento iniziale che ha portato cantanti e musicisti a fare dirette web tutti i giorni o a cantare sui balconi, è iniziata la depressione. La voglia di creare o comporre canzoni è svanita in quasi tutti, soprattutto per chi, come i Negrita, vive prettamente di tour e concerti pieni di energia. Pau si è rifugiato in una sua passione che teneva sommersa dall’attività di rocker: la pittura. Non solo ha iniziato a dipingere, ma ha creato un vero atelier d’arte online, il Pauhaus, dove mette ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 10 dicembre 2020) Pau, cantante e frontman dei, ci stupisce rendendo pubblica la sua attitudine al disegno e all’arte. Il lungo periodo di arresti domiciliari in cui ci hanno imprigionato, cancellando ogni possibilità di svolgere le nostre attività, è stato deleterio e massacrante per chi fa musica (e per chi lavora nel mondo della musica). Dopo un fermento iniziale che ha portato cantanti e musicisti a fare dirette web tutti i giorni o a cantare sui balconi, è iniziata la depressione. La voglia di creare o comporre canzoni è svanita in quasi tutti, soprattutto per chi, come i, vive prettamente di tour e concerti pieni di energia. Pau si è rifugiato in una sua passione che teneva sommersa dall’attività di rocker: la pittura. Non solo ha iniziato a dipingere, ma ha creato un vero atelier d’arte online, il, dove mette ...

accentosvedese : @parcesepulto 'Prof, l'ho copiato da Pau dei Negrita' - YVNGJXFFXRY : Porco dio Pau hai 60 anni non ti è bastato rubare lo stipendio in questi ultimi 3 anni senza fare un cazzo eh? Pegg… - ROSALBAPAU4 : @WhiteHouse 9.11.2020 (duemilaventi)–POLITICAL ASYLUM TO R.PAU IN ALL OVER THE WORLD–WHITE HOUSE (PRESIDENT D.J.TR… - ROSALBAPAU4 : @WhiteHouse 9.11.2020 (duemilaventi)–POLITICAL ASYLUM TO R.PAU IN ALL OVER THE WORLD–WHITE HOUSE (PRESIDENT D.J.TRU… - MatBald : @iMatteo_Pau Ah non vedo l’ora! Spero sia ancora più grande dei 12.9” attuali! Un 14-15” con chip A14X e MiniLed?? -