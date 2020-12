Paragone: “Il Mes si vota ma non si userà mai. Il paradosso illogico di Conte-Zalone” (Di giovedì 10 dicembre 2020) di Gianluigi Paragone. Quando ero al liceo mi sentivo uno stupido a dover spiegare il paradosso di Zenone, cioé che in una gara Achille non avrebbe mai raggiunto la tartaruga, alla quale aveva concesso un vantaggio iniziale. Mi sembrava stupido dover inseguire le acrobazie lessicali di chi amava giocare con le parole più che con la logica. Eppure, quell’esercizio illogico è entrato sui manuali di storia della filosofia. Oggi però vedo che c’è qualcuno più paradossale di Zenone, quasi uno Zalone. Ecco, Conte Zalone vorrebbe farci credere che la riforma del Mes va votata ma non va attuata perché è brutta, sporca e cattiva. Il paradosso che propone il governo, dopo giorni di trattative, è illogico, è un non senso tanto quanto quello per cui la tartaruga stava ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 10 dicembre 2020) di Gianluigi. Quando ero al liceo mi sentivo uno stupido a dover spiegare ildi Zenone, cioé che in una gara Achille non avrebbe mai raggiunto la tartaruga, alla quale aveva concesso un vantaggio iniziale. Mi sembrava stupido dover inseguire le acrobazie lessicali di chi amava giocare con le parole più che con la logica. Eppure, quell’esercizioè entrato sui manuali di storia della filosofia. Oggi però vedo che c’è qualcuno più paradossale di Zenone, quasi uno Zalone. Ecco,Zalone vorrebbe farci credere che la riforma del Mes vata ma non va attuata perché è brutta, sporca e cattiva. Ilche propone il governo, dopo giorni di trattative, è, è un non senso tanto quanto quello per cui la tartaruga stava ...

