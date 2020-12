Paolo Rossi, l’ultima intervista prima della morte: “Mesi difficili che provo a superare” (Di giovedì 10 dicembre 2020) “Sono stati mesi difficili, che sto cercando di superare. Una fase complicata della mia vita, dal punto di vista della salute, ma sto facendo di tutto per tornare quanto prima a stare bene. Nonostante ciò, non mi sono mai perso una partita del Lane, è più forte di me! E’ un pezzo di cuore”. E’ un colpo al cuore leggere l’ultima intervista rilasciata da Paolo Rossi appena cinque giorni fa al Giornale di Vicenza, prima di morire all’età di 64 anni per un male incurabile lasciando un intero paese sgomento. A Pablito non faceva impazzire il calcio nel periodo Covid, soprattutto per via dell’assenza dei tifosi allo stadio: “Credo sia tutto un po’ falsato, perché a volte le scelte sono obbligate. Ma è un destino democratico, vale per tutti, ... Leggi su sportface (Di giovedì 10 dicembre 2020) “Sono stati mesi, che sto cercando di superare. Una fase complicatamia vita, dal punto di vistasalute, ma sto facendo di tutto per tornare quantoa stare bene. Nonostante ciò, non mi sono mai perso una partita del Lane, è più forte di me! E’ un pezzo di cuore”. E’ un colpo al cuore leggererilasciata daappena cinque giorni fa al Giornale di Vicenza,di morire all’età di 64 anni per un male incurabile lasciando un intero paese sgomento. A Pablito non faceva impazzire il calcio nel periodo Covid, soprattutto per via dell’assenza dei tifosi allo stadio: “Credo sia tutto un po’ falsato, perché a volte le scelte sono obbligate. Ma è un destino democratico, vale per tutti, ...

