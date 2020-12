Paolo Rossi | il commovente saluto di Diamanti | “Amico e mito | ho iniziato a giocare a calcio grazie a te Ci mancherai”

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Il mondo delè stato sconvolto questa mattina dalla terribile notizia della scomparsa di.Il bomber nativo di Prato fu l'artefice della cavalcata trionfale degli Azzurri al Mondiale spagnolo del 1982. In quella rassegna iridatasi laureò capocannoniere assoluto con un bottino di 6 reti. Curiosamente queste 6 realizzazioni arrivarono tutte nella fase finale della competizione, con Pablito (soprannome che gli era già stato dato ad Argentina 1978) che nella fase a gironi era rimasto a secco ricevendo parecchie critiche. La splendida cavalcata spagnola gli è valsa la conquista del Pallone d'Oro nel 1982.VIDEO, quandovinse il Mundial: riguarda l’intervista al Bernabeu dopo la finale con la GermaniaTantissimi sono stati i messaggi di cordoglio da parte ...

Gazzetta_it : Terribile lutto nel mondo del calcio: è morto Paolo Rossi #Rip Pablito - geglobo : Morre o ex-atacante italiano Paolo Rossi, algoz do Brasil na Copa de 82, informa a 'Gazzetta dello Sport'… - juventusfc : Paolo Rossi, la nostra storia. - JuventusOnly : RT @juventusfc: Paolo Rossi, la nostra storia. - ChazyPro : Claudio Gentile raconte son Paolo Rossi pour @sofoot -

Il ricordo dell'ex difensore azzurro e bianconero. "Il gol alla Germania su mio cross lo avevamo studiato negli spogliatoi" (ANSA) ...Arezzo piange Paolo Rossi . Pablito è stato numerose volte in città e in provincia. E aveva scelto la terra aretina, a Cennina ...