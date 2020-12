Napoli, Zielinski: «Segnare nello Stadio Maradona è un piacere ancor più grande» (Di giovedì 10 dicembre 2020) Piotr Zielinski è l’uomo copertina della qualificazione ai sedicesimi di Europa League del Napoli. Ecco le sue parole nel post gara Piotr Zielinski è l’uomo copertina del Napoli ai sedicesimi di Europa League. Le sue parole a Sky Sport. «Segnare è sempre un piacere, soprattutto se è il primo gol nello Stadio ‘Maradona’. Sono contento, ma contava di più il risultato. Abbiamo raggiunto la qualificazione, siamo tutti contenti. Il nostro obiettivo primario era superato il turno. Stasera non era facile, la Real Sociedad ha giocatori di qualità. Nella ripresa abbiamo sofferto un po’ troppo, ma alla fine passano le due squadre più forti del girone». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Piotrè l’uomo copertina della qualificazione ai sedicesimi di Europa League del. Ecco le sue parole nel post gara Piotrè l’uomo copertina delai sedicesimi di Europa League. Le sue parole a Sky Sport. «è sempre un, soprattutto se è il primo gol’. Sono contento, ma contava di più il risultato. Abbiamo raggiunto la qualificazione, siamo tutti contenti. Il nostro obiettivo primario era superato il turno. Stasera non era facile, la Real Sociedad ha giocatori di qualità. Nella ripresa abbiamo sofferto un po’ troppo, ma alla fine passano le due squadre più forti del girone». Leggi su Calcionews24.com

