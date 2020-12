Napoli-Real Sociedad, Gattuso conferma la fiducia a Lozano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tutto pronto per la prima sfida di Europa League allo stadio Maradona. Tra un’ora Napoli e Real Sociedad scenderanno in campo per giocarsi il passaggio del turno. Nelle formazioni ufficiali diffuse Gattuso conferma la fiducia a Lozano schierandolo dietro a Mertens con Insigne e Zielinski. A centrocampo torna la coppia Bakayoko-Fabian Ruiz. Mentre in difesa spazio a Mario Rui e Di Lorenzo. Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. Real Sociedad: Remiro; Zaldua, Zubeldia, Le Normand, MonReal; Guevara, Merino; Portu, Januzaj, Zubimendi; Willian José L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tutto pronto per la prima sfida di Europa League allo stadio Maradona. Tra un’orascenderanno in campo per giocarsi il passaggio del turno. Nelle formazioni ufficiali diffuselaschierandolo dietro a Mertens con Insigne e Zielinski. A centrocampo torna la coppia Bakayoko-Fabian Ruiz. Mentre in difesa spazio a Mario Rui e Di Lorenzo.: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Bakayoko;, Zielinski, Insigne; Mertens.: Remiro; Zaldua, Zubeldia, Le Normand, Mon; Guevara, Merino; Portu, Januzaj, Zubimendi; Willian José L'articolo ilsta.

