Morte Paolo Rossi, Conti: “Ciao amico mio, riposa in pace. Maledetto 2020” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Anche Bruno Conti ha voluto dare l’ultimo saluto all’amico e compagno nella spedizione mondiale del 1982 Paolo Rossi, queste le sue parole su Instagram: “Ci hai portato sul tetto del mondo. Maledetto 2020, ciao amico mio, riposa in pace”. Il post di Bruno Conti Foto: Twitter Paolo Rossi L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 10 dicembre 2020) Anche Brunoha voluto dare l’ultimo saluto all’e compagno nella spedizione mondiale del 1982, queste le sue parole su Instagram: “Ci hai portato sul tetto del mondo.2020, ciaomio,in”. Il post di BrunoFoto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

