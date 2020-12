Messenger down, problemi in tutto il paese. Cosa sta succedendo (Di giovedì 10 dicembre 2020) Chi si affida a Facebook Messenger per le proprie comunicazioni virtuali in queste ore sta avendo problemi a raggiungere i contatti e farsi raggiungere dal mondo esterno. La piattaforma di messaggistica della casa di Menlo Park è infatti interessata da malfunzionamenti che rendono impossibile inviare e ricevere messaggi, o in ogni caso fanno sì che le due operazioni risultino particolarmente difficoltose. Il problema fortunatamente non riguarda tutti gli utenti: per il momento la maggioranza degli iscritti a Messenger continua a conversare senza interruzioni tecniche, ma una minoranza lamenta messaggi che non giungono a destinazione o che arrivano in ritardo. Alcuni, nel tentativo di ovviare al problema, si rivolgono a WhatsApp (sempre del gruppo Facebook), ma chi non dispone di un'alternativa si trova costretto a ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 10 dicembre 2020) Chi si affida a Facebookper le proprie comunicazioni virtuali in queste ore sta avendoa raggiungere i contatti e farsi raggiungere dal mondo esterno. La piattaforma di messaggistica della casa di Menlo Park è infatti interessata da malfunzionamenti che rendono impossibile inviare e ricevere messaggi, o in ogni caso fanno sì che le due operazioni risultino particolarmente difficoltose. Il problema fortunatamente non riguarda tutti gli utenti: per il momento la maggioranza degli iscritti acontinua a conversare senza interruzioni tecniche, ma una minoranza lamenta messaggi che non giungono a destinazione o che arrivano in ritardo. Alcuni, nel tentativo di ovviare al problema, si rivolgono a WhatsApp (sempre del gruppo Facebook), ma chi non dispone di un'alternativa si trova costretto a ...

