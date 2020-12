Mauro Corona, Di Mare contro Berlinguer dopo l’intervista a Striscia (Di giovedì 10 dicembre 2020) dopo l’intervista mandata in onda ieri che la conduttrice di ‘Cartabianca’, Bianca Berlinguer, ha rilasciato a Valerio Staffelli per Striscia la Notizia, che le ha donato il Tapiro d’oro sulla vicenda di Mauro Corona, il direttore di Rai3 Franco Di Mare ha rilasciato delle dichiarazioni contro la conduttrice. “La signora Berlinguer è stata più volte invitata da me a non rilasciare più dichiarazioni, in base anche alle indicazioni del codice interno, e non ha ascoltato: sono fortemente aziendalista e sono sicuro che i vertici sapranno cosa indicare alla signora Berlinguer sulla questione delle interviste, che andrebbero autorizzate”. Lo ha detto il direttore di Rai3 Franco Di Mare nel corso ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 10 dicembre 2020)mandata in onda ieri che la conduttrice di ‘Cartabianca’, Bianca, ha rilasciato a Valerio Staffelli perla Notizia, che le ha donato il Tapiro d’oro sulla vicenda di, il direttore di Rai3 Franco Diha rilasciato delle dichiarazionila conduttrice. “La signoraè stata più volte invitata da me a non rilasciare più dichiarazioni, in base anche alle indicazioni del codice interno, e non ha ascoltato: sono fortemente aziendalista e sono sicuro che i vertici sapranno cosa indicare alla signorasulla questione delle interviste, che andrebbero autorizzate”. Lo ha detto il direttore di Rai3 Franco Dinel corso ...

matteosalvinimi : Fra poco in diretta su Rai Tre da Bianca Berlinguer a #Cartabianca, mi mancherà l’amico Mauro Corona! @CoronaMauro - matteosalvinimi : #Salvini: Manca Mauro Corona qua, portavoce della Montagna. Lo leggo e lo saluto. Spero che torni :) #Cartabianca - VigilanzaT : Striscia la Notizia: 'In #VigilanzaRai Franco Di Mare attacca Mauro Corona ed esalta Fabio Fazio. C'entra forse il… - Paco_paco19 : La videolettera di Riccardo Bocca: 'Caro Mauro Corona, nessuno è affranto per la tua assenza dalla tv' - RitastellaX : RT @CdGherardesca: Oggi esce il mio libro “La religione del lusso”. Se siete delle brave persone e credete in una legge morale assoluta, no… -

Ultime Notizie dalla rete : Mauro Corona Mauro Corona e Massimo Cacciari ospiti di Peter Gomez a La Confessione venerdì 11 dicembre alle 22.45 su Nove Il Fatto Quotidiano Rai, Di Mare contro Berlinguer: "Vertici valutino sue interviste"

“In generale - ha aggiunto Di Mare - trovo indecente che un dirigente venga attaccato in questo modo, evidentemente è nel destino dei direttori”. Peraltro, ha ricordato, “le interviste vanno autorizza ...

Tapiro d’oro per Bianca Berlinguer nel giorno del suo compleanno

Tapiro d'oro per Bianca Berlinguer per il giorno del suo compleanno corredato di candelina e coroncina. Durante la consegna del premio ha dichiarato il suo dispiacere per l'esclusione di Corona.

Bianca Berlinguer e Cartabianca, Franco Di Mare attacca: "Indecente", scoppia il caso a Rai 3

''La signora Berlinguer è stata più volte invitata da me a non rilasciare più dichiarazioni, in base anche alle indicazioni del codice interno, e non ha ascoltato: sono fortemente aziendalista e sono ...

“In generale - ha aggiunto Di Mare - trovo indecente che un dirigente venga attaccato in questo modo, evidentemente è nel destino dei direttori”. Peraltro, ha ricordato, “le interviste vanno autorizza ...Tapiro d'oro per Bianca Berlinguer per il giorno del suo compleanno corredato di candelina e coroncina. Durante la consegna del premio ha dichiarato il suo dispiacere per l'esclusione di Corona.''La signora Berlinguer è stata più volte invitata da me a non rilasciare più dichiarazioni, in base anche alle indicazioni del codice interno, e non ha ascoltato: sono fortemente aziendalista e sono ...