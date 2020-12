Maradona e ora Pablito Quando se ne andrà pure Ridge sarà la mazzata totale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Muore anche, dopo, muore l’eroe dei mondiali di Spagna 82. La ricordo benissimo quell’estate meravigliosa, ero vergine ma ero felice. Tre gol al Brasile sapete che cosa significa? Il Brasile di Zico e Falcao, un Brasile stellare, piegato con tre gol da un attaccante magrolino, gracile, furbo come una volpe, con il famoso fiuto del gol. Al secondo gol del Brasile eravamo fuori, il pareggio ci condannava, quel 2 a 2 maledetto, maledetto per poco, poco tempo, pochi minuti, eè arrivato il terzo gol segnato da, ho sentito gioire anche il mare, il sole, il cielo, un fragore lieto in quella meravigliosa estate incastonata nella mia memoria. Grazie. Grazie per sempre. Curiosando su internet ho scoperto che Paolo Rossi aveva stretto amicizia con un altro grande mito ...