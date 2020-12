Inter, saltano i nervi: Lautaro litiga con Conte e Conte litiga con Capello (Di giovedì 10 dicembre 2020) Notte buia quella dell’Inter che abbandona il cammino in Champions: l’allenatore Conte sbotta e litiga con Capello. Litigio anche in campo con Martinez. Davvero brutta la notte in quel di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 10 dicembre 2020) Notte buia quella dell’che abbandona il cammino in Champions: l’allenatoresbotta econ. Litigio anche in campo con Martinez. Davvero brutta la notte in quel di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

McVirga86 : @PinoVaccaro77 @stevevicrn L'Inter è telecomandata da conte. Zero inventiva, zero giocatori che saltano l'uomo. Sol… - TonyHuncho01 : L’ultima mezz’ora dell’Inter oggi è esemplificativa rispetto a quelli che da sempre sono i problemi di Conte in Eur… - ilmarax : @Matteo_003 ma l'avete capito che la rosa non è in grado di reggere le pressioni? pensate di vincere gli scudetti e… - fra_macri : @SalGal1899 Se hanno rotto o salta lui o saltano loro, 6 mesi così crea faide che nemmeno l'Inter di Spalletti... - Andrea93835570 : @Alex_Cavasinni @BELLIDEROMA @alfex46 Ma caricato cosa che saltano normalmente di testa,per favore sul profilo scri… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter saltano Inter, saltano i nervi: Lautaro litiga con Conte e Conte litiga con Capello BlogLive.it Inter, saltano i nervi: Lautaro litiga con Conte e Conte litiga con Capello

Notte buia quella dell'Inter che abbandona il cammino in Champions: l'allenatore Conte sbotta e litiga con Capello. Litigio anche in campo con Martinez ...

Inter: Vidal non si è allenato con i compagni, anche Barella a rischio

Un bel problema per Conte che, in caso di forfait di Vidal, con un Sensi non ancora pronto per scendere in campo dall'inizio, con un Nainggolan ai box (tornerà domenica contro la sua ex squadra, il Ca ...

Notte buia quella dell'Inter che abbandona il cammino in Champions: l'allenatore Conte sbotta e litiga con Capello. Litigio anche in campo con Martinez ...Un bel problema per Conte che, in caso di forfait di Vidal, con un Sensi non ancora pronto per scendere in campo dall'inizio, con un Nainggolan ai box (tornerà domenica contro la sua ex squadra, il Ca ...