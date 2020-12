Il M5S sintetizzato in un tweet (di un leghista)

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 10 dicembre 2020) La tattica dello specchio riflesso in un solo. E così il premio per il post social del giorno se lo aggiudica il senatore della Lega Luigi Augussori che con una foto e poche parole ricorda come il Movimento 5 Stelle volesse aprire il parlamento come una scatoletta di tonno. Una sintesi di quanto avvenuto mercoledì a Montecitorio e a Palazzo Madama, con i pentastellati che hanno dato il proprio parere favorevole al mandato in favore di Giuseppe Conte per dare il via libera alle modifiche del trattato sul Meccanismo Europeo di Stabilità. Il tanto odiato, contestato e combattuto Mes. LEGGI ANCHE > Paola Taverna è convinta che ieri sia stato sospeso il patto di stabilità Una foto che indica la propria cena, ma sa di provocazione. Una scatoletta di tonno aperta alle 22.30, pochi minuti dopo il voto del Senato che ha dato il via libera italiano alla modifica del ...