GF Vip | Gregoraci emozionata nella camera dell’albergo

(Di giovedì 10 dicembre 2020) “C’è anche lui” esclama una sorpresa Elisabettad’Hotel dopo il suo abbandono al GF Vip. Tra palloncini e festoni la showgirl abbraccia commossa suo figlio Nathan Falco.puntata di Lunedì 7 Dicembre, Elisabettadecide di abbandonare definitivamente il GF Vip. Al suo rientro in Hotel una piacevolissima sorpresa per lei: ad attenderla sul ciglio del letto della, suo figlio Nathan Falco. Commossa la showgirl lo Articolo completo: dal blog SoloDonna

AnnaCongelata6 : Grande Fratello Vip, accuse sconvolgenti a Elisabetta Gregoraci: 'A letto con Briatore non ci andava', l'ex fuori c… - Stefani97408687 : Mino Magli contro Elisabetta Gregoraci: 'Lei mi ha umiliato. Voglio la macchina della verità' - IncontriClub : Elisabetta Gregoraci riabbraccia il figlio Nathan Falco. La prima foto ‘post’ Grande Fratello VIP… - gossipblogit : Elisabetta Gregoraci riabbraccia il figlio Nathan Falco. La prima foto ‘post’ Grande Fratello VIP - lolita924017590 : Si mette male per Elisabetta e Flavio #GFVIP #zorzi #elisabettagregoraci #gregorelli -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Gregoraci

Pierpaolo Pretelli è stato chiamato in confessionale durante la notte dal GF Vip: cosa è successo all'ex Velino di Striscia la Notizia?Nella Casa del "Grande Fratello Vip" Cristiano Malgioglio sta svelando i suoi talenti nascosti. Al paroliere basta qualche mandarino per dare via al suo show casalingo. Prima li fa volare in aria con ...Chi veste la Gregoraci al GF Vip 2020 Il vestito scelto dalla Gregoraci è un modello della nuova collezione di Elisabetta Franchi, stilista molto amata dalla showgirl che l'ha vestita in passato e...GF Vip: Elisabetta Gregoraci alla resa dei conti con Briatore Dopo l'uscita dalla casa del Grande Fratello, Elisabetta Gregoraci ha abbracciato il figlio Nathan Falco. Presto si aprirà il capitolo della revisione degli accordi con l'ex marito, Flavio BriatoreElisabetta Gregoraci è uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip e ha finalmente potuto riabbracciare suo figlio, Nathan Falco, frutto dell’amore tra lei e Flavio Briatore. Durante la sua avventura...