Gaffe di Matano a La Vita in diretta Come sta Luciana? | ma la donna è morta

Alberto Matano è stato protagonista di una Gaffe a La Vita in diretta. Nella puntata andata in onda il 9 dicembre, è stata raccontata nel programma di Rai 1 la storia della signora Luciana di Trento, vittima di un furto in casa mentre si trovava in ospedale, ricoverata per covid. "Fabrizio innanzitutto Come sta Luciana ora?" ha chiesto Matano all'inviato sul posto, con un'inconsapevole svista. Lui infatti ha tentennato, prima di far notare al conduttore che la signora in realtà era morta in ospedale: "Eh no Luciana è morta purtroppo il 25 novembre Alberto, in seguito alle conseguenze del Covid". La signora ha subìto un furto del valore di 14mila euro nella propria a casa per mano delle vicine.

