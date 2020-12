Fratelli si diventa, l’addio a Paolo Rossi di Cabrini, Zoff e Gentile (Di giovedì 10 dicembre 2020) La morte di Paolo Rossi addolora tutti ma sono i compagni del 1982 a piangere un fratello. Era la squadra dei Mondiali, la squadra che ha fatto sognare tutti e vedere la l’ultima foto di Paolo Rossi in maglia azzurra abbracciato ad Antonio Cabrini è un pugno nello stomaco. E’ così che l’amico di sempre l’ha voluto salutare senza riuscire a dire molte parole. Claudio Gentile è intervenuto in diretta a Storie Italiane, emozionato, sconvolto, non sapeva fosse così grave. Dino Zoff che come tutti non sa cosa dire, riesce a commentare alla Gazzetta che è andato via ed è difficile da capire. “Tu per sempre con me, Fratelli si diventa” sono gli hashtag che Antonio Cabrini ha aggiunto a una delle storiche foto del ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 10 dicembre 2020) La morte diaddolora tutti ma sono i compagni del 1982 a piangere un fratello. Era la squadra dei Mondiali, la squadra che ha fatto sognare tutti e vedere la l’ultima foto diin maglia azzurra abbracciato ad Antonioè un pugno nello stomaco. E’ così che l’amico di sempre l’ha voluto salutare senza riuscire a dire molte parole. Claudioè intervenuto in diretta a Storie Italiane, emozionato, sconvolto, non sapeva fosse così grave. Dinoche come tutti non sa cosa dire, riesce a commentare alla Gazzetta che è andato via ed è difficile da capire. “Tu per sempre con me,si” sono gli hashtag che Antonioha aggiunto a una delle storiche foto del ...

