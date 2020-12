Fate: The Winx Saga, il primo teaser e la data d'uscita del live-action Netflix (Di giovedì 10 dicembre 2020) È finalmente arrivato il primo teaser di Fate: The Winx Saga, il live-action Netflix del celebre cartone italiano ideato da Iginio Straffi: ecco quando uscirà sulla piattaforma. Le Fate di Alfea stanno per tornare in una veste del tutto nuova: Fate: The Winx Saga si presenta con un primo teaser trailer, che ci svela anche la data d'uscita della serie su Netflix: il 22 gennaio 2021. Siete pronti a incontrare una nuova versione di Bloom, Stella e tutti i personaggi ideati da Iginio Straffi? L'adattamento live-action ispirato alla popolare serie animata trasmessa per la ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 10 dicembre 2020) È finalmente arrivato ildi: The, ildel celebre cartone italiano ideato da Iginio Straffi: ecco quando uscirà sulla piattaforma. Ledi Alfea stanno per tornare in una veste del tutto nuova:: Thesi presenta con untrailer, che ci svela anche lad'della serie su: il 22 gennaio 2021. Siete pronti a incontrare una nuova versione di Bloom, Stella e tutti i personaggi ideati da Iginio Straffi? L'adattamentoispirato alla popolare serie animata trasmessa per la ...

NetflixIT : Affronta chi sei e libera il tuo potere. ? Fate: The Winx Saga, arriva il 22 gennaio. - CineGiornale1 : Fate: The Winx Saga, ecco a voi le protagoniste nel primo trailer della serie live-action - ohwlarry : RT @NetflixIT: Affronta chi sei e libera il tuo potere. ? Fate: The Winx Saga, arriva il 22 gennaio. - La___Styles : RT @NetflixIT: Affronta chi sei e libera il tuo potere. ? Fate: The Winx Saga, arriva il 22 gennaio. - marpag99 : RT @NetflixIT: Affronta chi sei e libera il tuo potere. ? Fate: The Winx Saga, arriva il 22 gennaio. -