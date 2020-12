Campbell Soup riporta £229 | 52 milioni di utile netto nel Q1 fiscale

(Di giovedì 10 dicembre 2020)Co. (NYSE: CPB) hato nella giornata di ieri risultati finanziari per il primo trimestreche hanno superato le stime degli analisti per utili e ricavi. Nonostante una performance migliore del previsto nel primo trimestre, ieri la guidance della compagnia statunitense ha mancato le aspettative di Wall Street. Ieri,è scesa di meno dell’1% nel trading premarket. Le azioni della società sono attualmente quotate a £35,65, che quasi corrisponde al prezzo per azione a cui hanno iniziato l’anno 2020. Il titolo era precipitato fino a £30,76 per azione a fine marzo, quando le restrizioni COVID-19 erano più severe. Scopri di più sul motivo per cui i prezzi aumentano e diminuiscono nel mercato azionario. Risultati finanziari di ...

Christie's, la casa d'aste più famosa al mondo. Si è svolta in streaming, e con diciotto lotti ha guadagnato quasi 120 milioni di dollari.In esposizione 58 opere grafiche su carta e cimeli appartenuti al Maestro: dalla serie delle dieci famose Ladies and Gentleman, alle Campbell’s Soup per arrivare alle insostituibili Marilyn.

Campbell Soup Company, meglio conosciuta come Campbell's, è una industria conserviera statunitense famosa per le sue zuppe vendute in 120 paesi in tutto il mondo. Produce anche gli snacks e i biscotti della Pepperidge Farm e i succhi della V8. Quotata al NYSE: CPB. Celebri nel mondo dell'arte i barattoli Campbell grazie al dipinto Campbell's Soup Cans in cui vengono ritratti da Andy Warhol a partire dai primi anni sessanta.