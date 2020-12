Bufera su Amici | i fan si ribellano sui social network

infoitinterno : Bufera su Gallera, viola la zona arancione e fa sport con gli amici: “Ero sovrappensiero” - zazoomblog : Bufera su Gallera viola la zona arancione e fa sport con gli amici: “Ero sovrappensiero” - #Bufera #Gallera #viola… - __trustmexx : Primo giorno di zona gialla in Puglia. Posso uscire dal mio comune di 6000 anime e andare dai miei amici per bere u… - zazoomblog : Amici nella bufera arrestato il ballerino Catello Miotto: accusato di stupro - #Amici #nella #bufera #arrestato -

Ultime Notizie dalla rete : Bufera Amici

MeteoWeek

Amici di Maria De Filippi ha raddoppiato il suo appuntanto con i fan della trasmissione anche se questi avrebbero obiettato su alcuni punti.Le reazioni al post con foto dell'assessore lombardo non si sono fatte attendere: "Ma non siamo in zona arancione? Le regole valgono solo per gli altri?" ...Caos a "Mattino Cinque", il programma quotidiano di Canale 5, sulle dichiarazioni dell'avvocato Annamaria Bernardini De Pace in ...