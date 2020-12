Bologna prepara un sistema di monitoraggio e allerta per i giovani hikikomori

(Di giovedì 10 dicembre 2020) BOLOGNA – La pandemia Covid, con conseguenti periodi di lockdown e di chiusura delle scuole, spinge a modificare lo sguardo anche sul fenomeno degli hikikomori e cioè dei ragazzi che si ritrovano vittime di isolamento patologico finendo per autorecludersi. A Bologna, in particolare, si sta pensando a come attivare un “sistema di monitoraggio e di allerta tempestiva”. A parlarne è Fabiana Forni, responsabile dell’unità Sistema formativo integrato infanzia e adolescenza del Comune, oggi nel corso di una commissione del Consiglio comunale dedicata proprio al tema hikikomori.

corrierebologna : Bologna, il Pd si prepara al match Aitini-Lepore. La mossa del cavallo della Federazione - infoitinterno : Si prepara a Bologna il terzo panettone più buono del mondo - news_bologna : Si prepara a Bologna il terzo panettone più buono del mondo - Step_Anto_Inter : EDICOLA – L’avviso di Conte. L’Inter sale a -2 dal Milan. E si prepara per lo Shakhtar La prima pagina del giornale… - AndreaInterNews : RT @internewsit: Inter-Bologna: #Conte la prepara bene evitando le riserve, #Hakimi devastante - -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna prepara

Dire

La Roma si prepara a scendere in campo questa sera alle 18:55 in trasferta sul campo del CSKA Sofia, nell’ultima gara del girone di Europa League. I giallorossi sono già qualificati ai sedicesimi di f ...Parla il colonnello Solazzo comandante provinciale dei Carabinieri: "Uno sforzo speciale in tempi di Covid per proteggere e aiutare" ...Bologna, il Pd si prepara al match Aitini-Lepore. La mossa del cavallo della Federazione Gualmini si sfila. Il segretario potrebbe riunire solo la direzione per delineare le primarieSi prepara a Bologna il terzo panettone più buono del mondo. Un riconoscimento planetario per la Pasticceria Palladino di via Giacomo Matteotti, a San Pietro in CasaleLe scuole di Bologna che preparano meglio all'università e al lavoro di Ilaria Venturi La classifica di Eduscopio della Fondazione Agnelli per aiutare gli 8.500 ragazzi di terza media nella scelta