Bloccato per una settimana in un’auto in panne a -50°, adolescente muore ibernato (Di giovedì 10 dicembre 2020) Un adolescente è morto tragicamente dopo essere rimasto Bloccato all’interno di un’auto in panne a -50° per una settimana. Un viaggio tra amici si è tramutato in una tragedia lo scorso 28 novembre, in Russia. Due ragazzi, Sergey Ustinov e Vadislav Istomin (entrambi 18enni), sono partiti a bordo di una Toyota Chaser dalla città natale di Yakutsk in direzione di Magadan, città distante 1.871 chilometri. Secondo quanto riportato dal quotidiano locale Komsomolskaya Pravda, i due giovani hanno costeggiato l’autostrada, poi il navigatore li ha portati verso una strada isolata e senza indicazioni. Mentre giravano alla ricerca di un punto che potesse permettergli di capire dove si trovavano, il giovane alla guida non si è accordo di un pezzo di radice che sbucava sulla strada e lo ha colpito. ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Unè morto tragicamente dopo essere rimastoall’interno diina -50° per una. Un viaggio tra amici si è tramutato in una tragedia lo scorso 28 novembre, in Russia. Due ragazzi, Sergey Ustinov e Vadislav Istomin (entrambi 18enni), sono partiti a bordo di una Toyota Chaser dalla città natale di Yakutsk in direzione di Magadan, città distante 1.871 chilometri. Secondo quanto riportato dal quotidiano locale Komsomolskaya Pravda, i due giovani hanno costeggiato l’autostrada, poi il navigatore li ha portati verso una strada isolata e senza indicazioni. Mentre giravano alla ricerca di un punto che potesse permettergli di capire dove si trovavano, il giovane alla guida non si è accordo di un pezzo di radice che sbucava sulla strada e lo ha colpito. ...

