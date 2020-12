Al suocero di Conte è stata revocata la pena grazie a una norma del governo Infuria la polemica

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 10 dicembre 2020) “aldel premier”. Così titola il Corriere della sera scrivendo nell’articolo che «Cesare Paladino, gestore dell’Hotel Plaza di Roma e padre della compagna del presidente del Consiglio, Olivia, ha ottenuto la revoca della sentenza di patteggiamento a un anno e due mesi di reclusione». Paladino era accusato di «peculato per non aver versato due milioni di euro di tassa di soggiorno al Comune tra il 2014 e il 2018. La motivazione della sentenza dice: “Perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”». Il decreto rilancio, scrive il Corriere, ha infatti stabilito che si applichi solo una sanzione amministrativa. Anzaldi (Iv) contro ladelSui socialla. Valanghe di ...