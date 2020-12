A Napoli non ci sono i biglietti per metro e bus, la ditta fornitrice è in crisi (Di giovedì 10 dicembre 2020) sono giorni che in tutta la città non si trovano i biglietti per bus e metro, soprattutto quelli da 1,10. Edicole e tabaccai espongono cartelli che avvertono i viaggiatori dell’assenza dei titoli di viaggio. Il Mattino spiega perché. Il problema è la crisi finanziaria che ha colpito la Giraservice, la società che ha vinto l’appalto per la distribuzione dei biglietti per conto del Consorzio UnicoCampania. “Non è la prima volta che ritarda. C’è stato, in un passato non molto lontano, al termine del lockdown che ha comunque creato non poche difficoltà alla società, un primo problema e una montagna di debiti da pagare. Ha fatto un piano di rientro rispettato – in buona parte – fino ad ottobre. Poi ancora la crisi, poco più di 130 dipendenti già in difficoltà che sono ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 10 dicembre 2020)giorni che in tutta la città non si trovano iper bus e, soprattutto quelli da 1,10. Edicole e tabaccai espongono cartelli che avvertono i viaggiatori dell’assenza dei titoli di viaggio. Il Mattino spiega perché. Il problema è lafinanziaria che ha colpito la Giraservice, la società che ha vinto l’appalto per la distribuzione deiper conto del Consorzio UnicoCampania. “Non è la prima volta che ritarda. C’è stato, in un passato non molto lontano, al termine del lockdown che ha comunque creato non poche difficoltà alla società, un primo problema e una montagna di debiti da pagare. Ha fatto un piano di rientro rispettato – in buona parte – fino ad ottobre. Poi ancora la, poco più di 130 dipendenti già in difficoltà che...

