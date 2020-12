Zaia: “Il Veneto non è la regione con più positivi al Covid, ma quella che fa più tamponi” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) VENEZIA – “Il Veneto non è la Regione con più positivi in Italia; è la Regione che trova più positivi ogni giorno perché li andiamo a cercare“. Così il presidente della Regione Veneto, torna sui dati relativi all’emergenza coronavirus. “Stiamo completando uno studio- spiega-, in Veneto il virus è presente nello 0,8-1% della popolazione a farla grande”. Leggi su dire (Di mercoledì 9 dicembre 2020) VENEZIA – “Il Veneto non è la Regione con più positivi in Italia; è la Regione che trova più positivi ogni giorno perché li andiamo a cercare“. Così il presidente della Regione Veneto, torna sui dati relativi all’emergenza coronavirus. “Stiamo completando uno studio- spiega-, in Veneto il virus è presente nello 0,8-1% della popolazione a farla grande”.

