Spider-Man: Miles Morales per PS5 riceve l'opzione Ray-Tracing e 60 FPS con un nuovo aggiornamento (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Quando Marvel's Spider-Man: Miles Morales è stato lanciato su PS5 circa un mese fa, ha dato ai giocatori la possibilità di scegliere tra le modalità Fidelity e Performance, con la prima con ray-Tracing, ma la seconda con prestazioni di 60 frame al secondo. Grazie all'ultimo aggiornamento del gioco, ora potete avere il meglio di entrambi i mondi. Come notato da @ax zer0 su Twitter, l'ultima patch di Miles Morales su PS5 aggiunge una nuova modalità grafica chiamata Performance RT. La descrizione della modalità afferma che offre 60 fotogrammi al secondo e ray-Tracing, mentre apporta modifiche anche a cose come la risoluzione, la qualità dei riflessi e la densità dei pedoni. Data la natura di Miles Morales, la modalità a ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Quando Marvel's-Man:è stato lanciato su PS5 circa un mese fa, ha dato ai giocatori la possibilità di scegliere tra le modalità Fidelity e Performance, con la prima con ray-, ma la seconda con prestazioni di 60 frame al secondo. Grazie all'ultimodel gioco, ora potete avere il meglio di entrambi i mondi. Come notato da @ax zer0 su Twitter, l'ultima patch disu PS5 aggiunge una nuova modalità grafica chiamata Performance RT. La descrizione della modalità afferma che offre 60 fotogrammi al secondo e ray-, mentre apporta modifiche anche a cose come la risoluzione, la qualità dei riflessi e la densità dei pedoni. Data la natura di, la modalità a ...

Eurogamer_it : Disponibile da ora l'opzione Ray-Tracing e 60 FPS su #SpiderManMilesMorales per #PS5. - Nextplayer_it : Marvel's Spider-Man: Miles Morales per PS5 si aggiorna e aggiunge la modalità 60 fps con ray-tracing - IGNitalia : Nuovo update per la versione PS5 di #SpiderManMilesMorales: la modalità Prestazioni si aggiorna con una variante ch… - wireditalia : Il prossimo film prevede grandi ritorni, a partire da Jamie Foxx e Alfred Molina. Ma anche Tobey Maguire, Andrew Ga… - booohc : HO APPENA LETTO CHE PROBABILE IN SPIDER MAN 3 CI SARANNO TUTTI GLI SPIDER-MAN CALMIIIII -